Líbano: HRW pide la liberación "inmediata" de uno de los hijos de Gadafi, encarcelado en Líbano desde hace diez años

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Human Rights Watch (HRW) ha instado este jueves a las autoridades de Líbano que excarcelen "de inmediato" a Hannibal Gadafi, uno de los hijos del exlíder libio Muamar Gadafi, en prisión preventiva desde hace una década en este país, en lo que la organización ha denunciado como una detención "arbitraria, ilegal e injusta".

"El caso de Gadafi es un ejemplo de un sistema judicial fracturado, carente de independencia y susceptible a la interferencia política de las facciones poderosas del Líbano. Las autoridades libanesas deberían poner fin a la detención de Gadafi, que dura casi una década, y liberarlo de inmediato", ha declarado el investigador de HRW sobre Líbano, Ramzi Kaiss, en un comunicado en el que también ha denunciado las "pésimas" condiciones en las que vive.

La ONG ha hecho estas declaraciones después de que uno de sus investigadores visitara el pasado 12 de agosto a Gadafi en la sede de la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Interna en Beirut, la capital libanesa, si bien ha reconocido que no accedió a su prisión ni a su celda, una habitación subterránea sin ventanas pero ventilada, según ha descrito el propio reo.

Durante el encuentro, Gadafi ha explicado que padece "debilidad sistémica debido a la desnutrición y la deficiencia de vitaminas" además de problemas de salud mental a consecuencia de su prolongado aislamiento, teniendo en cuenta que, según ha denunciado, las visitas familiares están "severamente restringidas" y son "con frecuencia denegadas, retrasadas durante días o ignoradas sin justificación".

Gadafi, conocido por el abuso a una camarera en un hotel en Ginebra, fue detenido en 2015 en Siria, tras ser secuestrado por militantes sirios, y llevado a Líbano por su presunta responsabilidad en la desaparición en 1978 del entonces líder de los chiíes libaneses, el imán Musa Sadr. Antes de su detención, Gadafi vivía principalmente en Siria con su familia tras huir de Libia en 2011, durante el levantamiento contra el gobierno de su padre.