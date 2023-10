El ministro de Exteriores de Líbano, Abdalá Bou Habib, ha hecho un llamamiento a las autoridades israelíes para que declaren un alto el fuego de 48 horas en la frontera entre ambos países, escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Bou Habib ha señalado que el Gobierno libanés "no quiere la guerra", y ha aseverado que Beirut se encuentra inmerso en conversaciones con "distintos grupos" para calmar la situación, si bien esta es "incontrolable porque depende de todo lo que pasó en Gaza", donde el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó una ofensiva contra Israel, que poco después puso en marcha una contraofensiva.

"Llamemos a un alto el fuego y veamos que pasa (...) Entonces sabremos exactamente quién está iniciando qué", ha manifestado el ministro de Exteriores libanés en declaraciones para la cadena de noticias estadounidense CNN.

Estas declaraciones de Bou Habib se producen apenas un día después de que desde las FDI se advirtiera a Líbano de que era responsable de "cualquier cosa que suceda desde su territorio soberano", instando así a controlar a Hezbolá y hacerle "rendir cuentas" por sus "ataques terroristas".

En este sentido Bou Habib ha criticado que el Ejército israelí no hace más que "empeorar las cosas con sus palabras", y ha reconocido las dificultades a las que se enfrentan en Beirut para ponerle freno a Hezbolá.

"No podemos impedirles que hagan cierta venganza si la situacion en Gaza empeora más de lo que está ahora. Ellos (Hezbolá) no quieren la guerra, pero no puedes controlarlos. Todo depende, una vez más, de lo que suceda en Gaza, de la invasion de Israel a Gaza", ha zanjado.

Hamás lanzó el pasado 7 de octubre una ofensiva sin precedentes contra Israel, que pronto respondió con ataques contra la Franja de Gaza en lo que supone una escalada de hostilidades que deja ya más de 5.600 muertos entre israelíes y palestinos.

Por otro lado, en la frontera norte de Israel, la milicia libanesa Hezbolá ha lanzado varios ataques con misiles en respuesta a la contraofensiva israelí contra Gaza, mostrando así su alineamiento con Hamás y elevando el temor a una posible escalada del conflicto a nivel regional.