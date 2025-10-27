Líbano: Israel acusa a la Finul de derribar "deliberadamente" uno de sus drones y niega un ataque a los 'cascos azules'

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha acusado este lunes a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) de derribar "deliberadamente" un dron israelí "que no representaba ninguna amenaza" y ha negado que posteriormente abriera fuego contra los 'cascos azules' presentes en la zona, donde sí lanzó una granada con el supuesto objetivo de evitar que se acercaran al lugar.

"Un dron de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fue derribado ayer en la zona de Kfar Kila, en el sur de Líbano, durante una actividad rutinaria de recopilación de Inteligencia y reconocimiento", ha confirmado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha recalcado que "la investigación preliminar revela que las fuerzas de la FINUL estacionadas en los alrededores dispararon de forma deliberada contra el dron, a pesar de que no representaba ninguna amenaza".

"Después de que el dron fue derribado, las FDI lanzaron una granada de mano en el área donde fue derribado", ha señalado.

"Confirmamos que no se produjeron disparos contra las fuerzas de la FINUL y que el incidente seguirá siendo investigado a través de los canales de enlace militar", ha dicho, después de que la misión afirmara que sufrió dos ataques por parte de las fuerzas israelíes tras derribar un dron que mostraba un comportamiento "agresivo" en la zona de Kfar Kila.

La FINUL apuntó en un comunicado que un segundo dron "se acercó a una patrulla de la FINUL que estaba cerca de Kfar Kila y lanzó una granada".

"Momentos después, un carro de combate israelí ha disparado hacia los 'cascos azules'", denunció, tras lo que destacó que "no hay ningún herido ni daños" en el contingente internacional como consecuencia de estas acciones israelíes.

La misión recordó que "estas acciones de las FDI son contrarias a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y a la soberanía de Líbano", así como "una muestra de desprecio por la seguridad de los 'cascos azules' que realizan labores bajo mandato del Consejo de Seguridad en el sur de Líbano".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

En la zona están desplegados unos 11.000 militares desplegados, de los cuales alrededor de 700 son españoles.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.