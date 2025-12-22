Líbano.- Italia planea mantener tropas en Líbano tras el fin del mandato de la FINUL

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades italianas han manifestado este lunes su intención de mantener tropas en territorio libanés una vez finalice el mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que está programado para diciembre de 2026, casi medio siglo después de que fuera establecida.

"Garantizaremos nuestra presencia a nivel multilateral y bilateral, incluyendo la participación en el Comité Técnico Militar para Líbano (MCT4L) y la misión MIBIL (Misión Militar Bilateral Italiana en Líbano), convencidos de que el apoyo multinacional sigue siendo la solución más eficaz en zonas de crisis", ha declarado el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, durante una visita oficial.

En este sentido, ha subrayado que, "incluso después de la FINUL, Italia seguirá desempeñando su papel, apoyando firmemente la presencia internacional y el desarrollo de capacidades" de las Fuerzas Armadas de Líbano, argumentando que el papel de estas últimas "sigue siendo crucial para garantizar la estabilidad no solo en Líbano, sino en toda la región".

Crosetto, que se ha reunido con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con también con su homólogo, el general Michel Menassa, ha defendido que la presencia italiana y su compromiso "son fruto de una decisión responsable y de un profundo vínculo que une" a ambos países, según reza un comunicado publicado por la cartera ministerial que encabeza.

"Seguimos trabajando para garantizar que las negociaciones conduzcan a resultados concretos, garantizando que nadie se beneficie de la inestabilidad en el sur de Líbano", ha manifestado, tras reiterar que "es necesario apoyar el fortalecimiento" del Ejército libanés para que esté "en la mejor posición para defender el país, garantizando la seguridad y el respeto de las fronteras".

Es por ello que Crosetto ha afirmado que es "esencial asegurar el apoyo financiero, la capacitación y el equipamiento", así como intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional --que Italia seguirá apoyando con determinación-- para implementar plenamente las resoluciones de Naciones Unidas".

Por su parte, Aoun ha "acogido con satisfacción la participación de Italia y otros países europeos en cualquier fuerza que reemplace a la FINUL tras su retirada en 2027", mientras que ha indicado que Beirut "confía en países amigos como Italia para impulsar el éxito del proceso de negociación y alcanzar resultados positivos".

La FINUL --establecida en 1978-- juega un papel limitado en la llamada 'Línea Azul' que se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel, donde opera para vigilar el cese de hostilidades entre las tropas israelíes y Hezbolá, puesto que su mandato no le permite usar la fuerza.

Sus labores están reguladas por la resolución 1701, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, tras la grave crisis entre Israel y la milicia. Su objetivo es poner fin a las hostilidades reclamando un alto el fuego permanente basado en la creación de una zona de amortiguación.