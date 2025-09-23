Líbano: La UE condena el ataque de Israel en el sur de Líbano que dejó cinco muertos

BRUSELAS, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha expresado este martes su condena del ataque del Ejército de Israel en el sur de Líbano del pasado domingo que dejó al menos cinco personas, incluidos tres menores de edad, en la localidad de Bint Yebeil. En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la UE ha mostrado su repulsa y señalado que este incidente se enmarca en una escalada de ataques y advertencias por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"La UE reitera su llamamiento al pleno respeto y aplicación del acuerdo de alto el fuego entre el Líbano e Israel", ha indicado la nota de la diplomacia europea, instando a que las posibles preocupaciones relativas a la seguridad se aborden a través del mecanismo de supervisión del alto el fuego pactado en el acuerdo de noviembre de 2024, con Estados Unidos y Francia como garantes.

Las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que en el ataque murió un miembro del partido-milicia chií Hezbolá "que operaba en una zona de población civil incumpliendo los acuerdos entre Israel y Líbano".

"Varias personas no implicadas han muerto", confirmaron lamentando "cualquier daño a personas no implicadas". Por su lado, el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque desde Nueva York, donde se encuentra para participar en la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

"Mientras estamos en Nueva York para tratar cuestiones de paz y derechos humanos, Israel continúa violando las resoluciones internacionales, en particular el acuerdo de alto el fuego, al perpetrar una nueva masacre en Bint Yebeil que se ha cobrado la vida de cinco personas, entre ellas tres niños", apuntó Aoun en un comunicado difundido por el Palacio de Baabda.