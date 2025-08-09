Líbano.- Líbano acusa de injerencia al asesor del líder supremo iraní por oponerse al desarme de Hezbolá

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno libanés ha presentado este sábado una enérgica protesta contra Alí Akbar Velayati, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, por criticar los planes de las autoridades de Beirut para desarmar a las milicias del partido chií Hezbolá, extensión de Irán en la política y la seguridad libanesas.

Las autoridades de Líbano llevan meses concibiendo, en colaboración con Estados Unidos, un plan para desarmar a Hezbolá, uno de los actores más influyentes de la realidad nacional, para apaciguar los ánimos con Israel y consolidar el alto el fuego en vigor desde finales del año pasado entre el grupo armado y el Ejército israelí tras meses de conflicto por la guerra de Gaza.

Velayati, asesor del ayatolá en cuestiones internacionales, manifestó su "firme oposición" al desarme de Hezbolá. "Irán siempre ha apoyado al pueblo y la resistencia del Líbano y continúa haciéndolo", indicó en comentarios recogidos por la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores libanés ha denunciado que esta clase de comentarios "representan una injerencia flagrante e inaceptable en los asuntos internos del Líbano" y recuerda que no es la primera vez que "responsables iraníes" se han "extralimitado" con "injustificables declaraciones" como las de Velayati.

"Líbano no permitirá que ninguna parte externa, ya sea amiga o enemiga, hable en nombre de su pueblo ni pretenda ejercer ninguna forma de tutela sobre sus decisiones soberanas", según el comunicado, que recomienda a los líderes de Teherán que se centren "en los asuntos de su propio pueblo y atiendan sus necesidades y aspiraciones, en lugar de involucrarse en asuntos que no le conciernen".

"El futuro de Líbano, sus políticas y su sistema político son asuntos que decide únicamente el pueblo libanés, a través de sus instituciones constitucionales democráticas, libre de cualquier interferencia, dictado, presión o extralimitación", avisa el Ministerio.

"El Estado libanés se mantendrá firme en la defensa de su soberanía y responderá, de conformidad con la práctica diplomática, a cualquier intento de socavar la autoridad de sus decisiones o de incitar contra ellas", ha concluido la cartera libanesa.