Líbano libera bajo fianza al hijo del derrocado líder libio Gadafi, dice su abogado

Hannibal Gadafi, hijo del derrocado líder libio Muamar Gadafi, fue liberado este lunes tras pasar más de 10 años en prisión en Líbano, informó este lunes a AFP su abogado.

"Nos fuimos, ya está libre", declaró el letrado Laurent Bayon, horas después de que el abogado declarara que la justicia libanesa recibió los US$900.000 de fianza por Gadafi.

El hijo de Gadafi, de 49 años, estuvo una década en prisión preventiva en Líbano acusado de ocultar información sobre la desaparición en Libia del clérigo chiita libanés Musa Sadr en 1978.

Hannibal Gadafi tenía dos años en el momento de la desaparición del clérigo.

Sadr, fundador del movimiento Amal que ahora es aliado del grupo proiraní Hezbolá, desapareció durante una visita oficial a Libia, junto con un asistente y un periodista.

Líbano culpó de las desapariciones a Gadafi, que fue derrocado y asesinado décadas más tarde en un levantamiento en 2011.

Hannibal Gadafi, casado con la modelo libanesa Aline Skaf, huyó a Siria tras el inicio de la revuelta libia y en diciembre de 2015 fue secuestrado por hombres armados que lo llevaron al Líbano.

Las autoridades lo liberaron de sus secuestradores y posteriormente lo detuvieron, pero nunca fue juzgado.

