Libano: lista primera fase de desarme de Hezbolá

En un comunicado, el ejército afirmó haber alcanzado los objetivos de la primera fase de su plan, que posteriormente se extenderá al resto del territorio libanés.

También especificó que ahora controla la parte sur del río Litani, con la excepción de los territorios y posiciones aún ocupados por Israel cerca de la frontera.

Israel reaccionó al anuncio afirmando que se trata de "un comienzo alentador", pero que está lejos de ser suficiente.

"El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el Líbano establece claramente que Hezbolá debe ser desarmado por completo. Esto es imperativo para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano", afirmó la oficina del primer ministro Benyamin Netanyahu en un comunicado.

"Los esfuerzos realizados en este sentido por el gobierno libanés y las Fuerzas Armadas Libanesas son un comienzo alentador, pero distan mucho de ser suficientes, como lo demuestran los esfuerzos de Hezbolá por rearmarse y reconstruir su infraestructura terrorista con el apoyo de Irán", advierte el comunicado. (ANSA).