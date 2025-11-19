Líbano.- Mueren dos militares y tres resultan heridos en redadas en Baalbek, este de Líbano

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército libanés ha anunciado este martes la muerte de dos soldados en enfrentamientos con fugitivos durante una serie de redadas en la gobernación de Baalbek, en el este del país, que se han saldado con otros tres efectivos heridos.

Las víctimas mortales son un suboficial y un cabo de 44 y 32 años respectivamente, ambos procedentes de Baalbek, ha indicado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X. Las operaciones han tenido lugar "en la zona de Charauna" de la localidad y en ellas ha participado el Ejército dando apoyo a la Dirección de Inteligencia.

En otro mensaje publicado en la misma plataforma, las Fuerzas Armadas han anunciado asimismo la muerte de uno de los hombres que disparó contra los militares desplegados, poco después de resultar herido. Se trata de "uno de los fugitivos más peligrosos, buscado por diversos delitos, entre ellos disparar contra patrullas del ejército en diferentes fechas y causar la muerte de cuatro militares y heridas a un oficial, además de secuestro, robo, atraco a mano armada y tráfico de drogas", ha agregado el cuerpo militar.

Este mismo martes, el Ejército libanés ha registrado los domicilios de varias personas con órdenes de arresto en el distrito de Taraya, en la misma gobernación, lo que ha derivado en enfrentamientos y posteriormente con la muerte de uno de los fugitivos, tal y como ha informado 'L'Orient-Le Jour'.

Las tropas libanesas han intensificado en los últimos meses las redadas en el Valle de la Becá, especialmente en Baalbek, que ha hecho de refugio para personas huidas de la justicia debido a la laxitud de las medidas de seguridad, según apunta el diario.