Líbano presentará un plan el 31 de agosto para convencer a Hezbollah del desarme, según EEUU

BEIRUT, 26 ago (Reuters) -

Líbano presentará un plan el 31 de agosto para convencer a Hezbolá de que se desarme, el martes Thomas Barrack, enviado especial de Estados Unidos para Siria y Líbano.

Israel presentará una contrapropuesta cuando reciba el plan del Líbano, declaró Barrack tras reunirse con el presidente libanés en Beirut.

Barrack dijo que el plan que Líbano estaba preparando no implicaría necesariamente una acción militar para persuadir a Hezbolá de que entregue sus armas.

"El ejército y el Gobierno libaneses no están hablando de ir a la guerra. Están hablando de cómo convencer a Hezbolá de que entregue esas armas", afirmó.

La semana pasada, el jefe de Hezbolá, Naim Qassem, advirtió al Gobierno libanés de que no se enfrentara al grupo respaldado por Irán, afirmando que "no habría vida" en Líbano si lo hacía.

Hezbolá quedó muy debilitado tras la guerra con Israel del año pasado, en la que murieron muchos de sus líderes y combatientes. El acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Estados Unidos para poner fin al conflicto obliga al Estado libanés a desarmar a los grupos armados.

Qassem dijo que Hezbolá y su aliado Amal habían pospuesto las protestas callejeras contra la iniciativa de desarme respaldada por Estados Unidos, lo que dejaba margen para el diálogo con el Gobierno, pero que las futuras protestas podrían tener como objetivo la embajada estadounidense en Beirut.

Israel señaló que reduciría su presencia militar en el sur de Líbano si las Fuerzas Armadas libanesas actuaran para desarmar a Hezbolá, según una declaración de la oficina del primer ministro israelí.