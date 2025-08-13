Líbano: Presidente Aoun rechaza "injerencia" de Irán

Larijani visitó Beirut esta mañana, la segunda escala de su viaje, que también lo llevó a Irak.

Las declaraciones de Aoun se produjeron tras los comentarios de funcionarios iraníes sobre la decisión del gobierno libanés de desarmar a Hezbolá, la milicia chiita creada y financiada por Teherán, algo que Irán cree que "no ocurrirá".

El presidente libanés calificó las declaraciones de "poco constructivas. Portar armas y usar el apoyo extranjero como herramienta de presión no está permitido en el Líbano", enfatizó Aoun, según una publicación en X de la Oficina Presidencial Libanesa.

Según algunas fuentes, el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Yusuf Raji, no recibirá a Larijani. El periódico iraní Tehran Times acusó al enviado saudita Yazid bin Farhan de "estar detrás de la campaña para cancelar la visita de Larijani y evitar su recepción en Beirut, en coordinación con el primer ministro Nawaf Salam y el líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea".

El Líbano está dispuesto a cooperar con Irán dentro de los límites de su soberanía y sobre la base del respeto mutuo, afirmó Aoun, y enfatizó: "La retórica de los funcionarios iraníes no ayuda. La amistad entre ambos países no debe dirigirse a una secta ni a un componente libanés, sino a todo el pueblo libanés".

"El Líbano no interfiere en los asuntos de ningún otro país, incluido Irán, y no aceptará ninguna injerencia en sus asuntos internos de ninguna parte", añadió, según la publicación en X de la presidencia libanesa.

Larijani, por su parte, afirmó que Irán no interfiere en los asuntos internos del Líbano y no desea perturbar las relaciones con el Estado y el pueblo libaneses. Transmitió los saludos del presidente Masoud Pezeshkian a Aoun y expresó su deseo de ayudar al Líbano, si el gobierno libanés así lo desea.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que Irán y el Líbano mantienen vínculos culturales históricos y que Teherán "apoyará al pueblo libanés en toda circunstancia". (ANSA).