Libano, suben a 9 los muertos por el derrumbe en Trípoli

La agencia de noticias estatal National News Agency (NNA) informó sobre "el colapso de un antiguo edificio" en el barrio de Bab al-Tabbaneh de Trípoli, el más pobre de la ciudad. Los rescatistas todavía están buscando sobrevivientes.

El personal de seguridad evacuó los edificios adyacentes por temor a nuevos colapsos, agregó. Los equipos de rescatistas trabajaban por la noche en los escombros de la estructura derrumbada, mientras las ambulancias esperaban.

El director general de Protección Civil, Imad Khreish, declaró a los medios locales que nueve personas perdieron la vida, mientras que otras seis, que fueron rescatadas, han sido trasladadas al hospital.

El edificio estaba compuesto por dos bloques, cada uno conteniendo seis apartamentos, agregó.

Los residentes estiman que en el momento del colapso había aproximadamente 22 personas dentro, añadió.

La activista local Jumana al-Shahal declaró a la prensa internacional en el lugar que el incidente es "un testimonio del abandono acumulado de esta ciudad olvidada".

El alcalde Abdel Hamid Karimeh dijo a los periodistas: "Declaramos a Trípoli una ciudad golpeada por el desastre" debido a los edificios peligrosos. "Miles de nuestros ciudadanos en Trípoli han estado amenazados durante años por el abandono", agregó.

"La situación está más allá de las capacidades del municipio de Trípoli", resaltó. (ANSA).