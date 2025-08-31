LA NACION

Líbano: Un muerto en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano

Líbano: Un muerto en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Líbano: Un muerto en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano
Líbano: Un muerto en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este domingo en una serie de bombardeos israelíes sobre la región del sur de Líbano en lo que Israel reclama como ataques contra la milicia de Hezbolá. A primera hora de la mañana se han registrado hasta doce explosiones en Nabatiye, al norte del río Litani, según ha informado el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Israel ha asegurado que ha bombardeado una "instalación militar subterránea de Hezbolá" en la zona del Castillo de Beaufort "tras detectarse actividad militar" en los túneles, ha explicado el portavoz militar israelí Avichay Adraee en su cuenta en X. Ya por la tarde, un dron israelí ha disparado contra una motocicleta en El Fauqa, también en la región de Nabatiye. El conductor del vehículo, identificado como Ibrahim Ali Taube, ha sido trasladado en estado crítico a un hospital, pero ha fallecido poco después.

LA NACION
Más leídas
  1. El restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués
    1

    “Nadie sabe qué va a comer”: el restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués

  2. Colapinto, muy cerca del primer punto: una estrategia que no lo ayudó y el tapón de Gasly
    2

    Colapinto rescató en Zandvoort al modelo 2024 de Franco y consiguió su mejor resultado para Alpine

  3. Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto
    3

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto

  4. Un exdiputado quiso cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar
    4

    Escándalo en Chile: un exdiputado quiso cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar

Cargando banners ...