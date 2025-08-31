Líbano: Un muerto en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este domingo en una serie de bombardeos israelíes sobre la región del sur de Líbano en lo que Israel reclama como ataques contra la milicia de Hezbolá. A primera hora de la mañana se han registrado hasta doce explosiones en Nabatiye, al norte del río Litani, según ha informado el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Israel ha asegurado que ha bombardeado una "instalación militar subterránea de Hezbolá" en la zona del Castillo de Beaufort "tras detectarse actividad militar" en los túneles, ha explicado el portavoz militar israelí Avichay Adraee en su cuenta en X. Ya por la tarde, un dron israelí ha disparado contra una motocicleta en El Fauqa, también en la región de Nabatiye. El conductor del vehículo, identificado como Ibrahim Ali Taube, ha sido trasladado en estado crítico a un hospital, pero ha fallecido poco después.