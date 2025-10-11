Líbano: Un muerto en un nuevo ataque de un dron israelí en el sur de Líbano

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una persona ha muerto este sábado en un bombardeo de un dron israelí sobre un turismo entre las localidades de Jerbet Selm y Qalauiyé, en el distrito de Bint Yebeil, en el sur de Líbano, en el que supone el segundo ataque con víctimas mortales de la jornada.

El conductor del vehículo fue hallado en un primer momento con vida, aunque con heridas graves, pero finalmente falleció debido a la gravedad de estas lesiones, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Las imágenes difundidas muestran un vehículo con graves daños y calcinado.

Este es el segundo fallecido de la jornada en Líbano debido a ataques israelíes después de que muriera un ciudadano de nacionalidad siria y siete más resultaran heridos (un sirio y seis libaneses, dos de ellos mujeres) en un ataque de un dron israelí en Al Najariya, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, habla de al menos diez ataques "contra patios de excavadoras y bulldozers".

Israel, que ha confirmado los ataques, asegura que iban dirigidos contra una instalación que las milicias del partido chií libanés Hezbolá empleaban para almacenar maquinaria pesada usada "en la reconstrucción de su infraestructura terrorista en el sur del Líbano".

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este ataque nocturno israelí y ha subrayado que el objetivo era una instalación civil.

Ha sido un bombardeo efectuado "sin ningún tipo de motivo o pretexto", según Aoun, que ha advertido de un posible recrudecimiento de su campaña contra Hezbolá ahora que la Franja de Gaza está siendo el escenario de un frágil alto el fuego.

También el Ministerio de Asuntos Exteriores libanés ha condenado estos ataques que suponen "una flagrante violación de la Resolución 1701" del Consejo de Seguridad de la ONU y del "acuerdo de cese de las hostilidades, que incumple continuamente Israel".

"Estos ataques lastran los esfuerzos nacionales del Ejército para aplicar su plan para limitar las armas a las fuerzas de seguridad legítimas y mantener la seguridad y la estabilidad en el sur de Líbano", ha apuntado.

Israel lleva meses atacando, según el Ejército israelí, posiciones del Hezbolá en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre del año pasado que puso fin al cruce de bombardeos transfronterizo que estalló prácticamente al mismo tiempo que la guerra de Gaza.

Israel esgrime que se reserva el derecho a atacar posiciones de Hezbolá en una zona de cuyo control debería ocuparse el Ejército libanés.