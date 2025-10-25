Líbano: Un muerto en un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una persona ha fallecido este sábado en un ataque israelí contra un vehículo en la región de Nabatiye, en el sur de Líbano, según han informado medios libaneses. Un dron israelí habría lanzado un proyectil contra un vehículo cerca de la Escuela de Haruf, en Sekrane, y habría causado la muerte de una persona, según informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El vehículo se incendió tras el impacto y los servicios de emergencia respondieron enviando ambulancias al lugar. La agencia de noticias oficial libanesa, NNA, también recoge este ataque y especifica que se produjo en torno a las 12.30 horas (11.30, hora peninsular española).

El ataque tuvo lugar cerca de la casa de Abbas Karki, miembro del partidi-milicia chií libanés Hezbolá, quien falleció este viernes en otro ataque israelí. Karki era, según ha informado Israel, responsable en el sur de Líbano, de las operaciones logísticas de las milicias de Hezbolá.