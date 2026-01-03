Líbano: unifil denuncia disparos israelíes contra las tropas de paz
"En ambos casos, no se reportaron daños ni heridos", añadió la Fpnul.
"Las fuerzas de paz que patrullaban cerca de Kafer Shouba reportaron quince disparos de armas pequeñas a una distancia de cincuenta metros", se lee en el comunicado. "Menos de veinte minutos después, una segunda patrulla en la misma zona reportó aproximadamente 100 disparos de ametralladora a una distancia aproximada de cincuenta metros", acota el mensaje.
"Reiteramos nuestro llamado a las FDI para que cesen el comportamiento agresivo y los ataques contra o cerca de nuestras fuerzas de paz", señala el comunicado de la fuerza de la ONU, denunciando que estas situaciones "se repiten". (ANSA).