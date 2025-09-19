Liberada una pareja británica detenida hace ocho meses por las autoridades talibán en Afganistán
Afganistán: Liberada una pareja británica detenida hace ocho meses por las autoridades talibán en Af
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
Una pareja británica detenida hace ocho meses por las autoridades instauradas en Afganistán por los talibán en agosto de 2021 ha sido liberada, según ha confirmado el Gobierno británico, un acuerdo que habría contado con la mediación de Qatar sobre el que por ahora no han trascendido detalles. El Ministerio de Exteriores británico ha indicado que Barbie Reynolds, de 76 años, y su esposo Peter, de 80, han sido excarcelados por los talibán tras ser detenidos en febrero cuando se dirigían a su vivienda en la provincia de Bamiyán, en el centro del país centroasiático, según el diario 'The Guardian'. Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión británica BBC han indicado que ambos han sido liberados con mediación qatarí tras ser trasladados a una prisión de la capital, Kabul. Así, está previsto que viajen a Qatar para someterse a pruebas médicas antes de volar a Reino Unido.
Los talibán confirmaron en febrero la detención de la pareja, que gestiona varios proyectos de formación en Afganistán desde hace dos décadas, días después de que Sarah Entwistle, hija del matrimonio, denunciara que llevaba más de dos semanas sin poder contactar con sus padres a raíz de su detención. Posteriormente, el ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqi, aseguró en julio que ambos recibían atención médica, antes de afirmar que las autoridades habían puesto en marcha un "procedimiento" para su liberación, días después de que varios expertos de Naciones Unidas alertaron el lunes sobre el "rápido deterioro" de la salud física y mental de la pareja.
Otras noticias de Afganistán
- 1
Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas
- 2
Radiografía de la lista de Argentina para el Mundial Sub 20: los ausentes, los “históricos” y las sorpresas de Diego Placente en busca de la séptima estrella
- 3
Estudiantes, un equipo aturdido que se aferró a la mística para ilusionarse con las semifinales
- 4
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”