Liberadas en Sanlúcar cuatro extranjeras explotadas sexualmente a las que también violaba su proxeneta

CÁDIZ, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha liberado a cuatro mujeres extranjeras en situación de irregularidad administrativa que eran explotadas sexualmente en un piso prostíbulo de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda y de las que también llegó a abusar su proxeneta, que ha ingresado en prisión junto a otra mujer detenida en la operación.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la operación, en la que también ha sido detenida una mujer, culminó con la entrada y registro en el piso utilizado como prostíbulo, donde los agentes consiguieron liberar a cuatro mujeres, las víctimas más recientes, ya que la Policía estima que han sido numerosas las afectadas.

A los dos detenidos, de nacionalidad dominicana, se les imputan los presuntos delitos de prostitución coercitiva y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y al proxeneta se le imputan, además, cuatro delitos de agresión sexual.

Según la investigación, este hombre se dedicaba a captar mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad e irregularidad administrativa, procedentes de países marcados por la pobreza económica y cultural, la desigualdad y sistemas patriarcales en los que desconocían sus derechos básicos.

EXPLOTADAS "24 HORAS AL DÍA Y 7 DÍAS A LA SEMANA"

Una vez en España, estas mujeres se encontraban sin recursos ni alternativas, viéndose obligadas a someterse a las condiciones impuestas por su explotador. El detenido establecía normas abusivas y gravosas, imponiendo jornadas de 24 horas al día, siete días a la semana, obligándolas a realizar servicios sexuales de riesgo, restringiendo su libertad de movimientos y exigiendo la entrega de la mayor parte de los beneficios obtenidos.

La investigación también constató que las víctimas fueron obligadas en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con el presunto proxeneta en contra de su voluntad, siendo tratadas como simples mercancías. Tras estas agresiones, el detenido llegaba incluso a entregarles pequeñas cantidades de dinero, reforzando la dinámica coercitiva y abusiva.

Durante el registro en el piso utilizado como prostíbulo la Policía encontró diversos efectos que avalan la imputación. Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado ha decretado el ingreso en prisión de los dos detenidos y la clausura temporal del piso prostíbulo, que llevaba varios años en funcionamiento.