Liberado bajo fianza el esposo de una diputada británica, sospechoso de espiar para China

Tres hombres sospechosos de espionaje en favor de China, entre ellos el marido de una diputada laborista escocesa, fueron liberados bajo fianza el jueves, un día después de su arresto, anunció la policía de Londres.

David Taylor, de 39 años, esposo de la diputada laborista Joani Reid, y otros dos hombres fueron detenidos en el marco de una investigación llevada a cabo por la unidad antiterrorista de la policía británica.

Taylor figura como gestor de intereses en la declaración oficial de actividades de Reid.

Según su perfil en LinkedIn, el marido de la diputada trabaja para Asia House, un centro de estudios especializado en Asia.

La diputada escocesa difundió el miércoles un comunicado distanciándose del trabajo de su esposo.

"No estoy involucrada en las actividades profesionales de mi esposo, y ni yo ni mis hijos estamos implicados en esta investigación", subrayó Reid.

"Nunca he visto nada que me haga sospechar que mi esposo haya infringido la ley. Desde que soy diputada no he conocido a empresarios, diplomáticos o funcionarios chinos, ni he transmitido ninguna preocupación a ministros o a cualquier otra persona en nombre de intereses chinos", añadió.

La policía de Londres dio muy poca información sobre la naturaleza de la investigación, que condujo a la detención de los tres hombres.

Los agentes realizaron registros en los domicilios de los sospechosos, así como en otras tres direcciones en Londres, Cardiff y cerca de Glasgow, con la ayuda de unidades antiterroristas.

Las detenciones "forman parte de una investigación. Aunque se trata de hechos graves, no creemos que exista una amenaza directa o inminente para la población", declaró el miércoles la jefa de la policía antiterrorista de Londres, Helen Flanagan.

Consultado por AFP, un portavoz de la embajada de China en Londres criticó "a quienes en el Reino Unido fabrican supuestos casos de espionaje para calumniar" a las autoridades del país asiático.