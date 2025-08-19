Liberado el expresidente colombiano Alvaro Uribe

La decisión del Tribunal, que inició la semana anterior el estudio de la apelación del fallo de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá que condenó a Uribe, dejó sin efecto la orden de detención domiciliaria al sostener que no cumplía con los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Los abogados de Uribe habían interpuesto ante el Tribunal una acción de tutela, un mecanismo judicial expedito de defensa de derechos fundamentales, en los que alegaban la vulneración de su dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y a la libertad.

La jueza, cuando condenó a Uribe, decidió que quedaba en detención domiciliaria para evitar una "percepción negativa de la sociedad" y dado el "reconocimiento público y social" del exmandatario, una decisión que para el Tribunal desconoció el principio de igualdad de los procesados ante la ley.

En su decisión, el Tribunal ordenó al Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá que de manera "inmediata" emitiera "la boleta de libertad a favor del tutelante".

El caso del expresidente seguirá en estudio en el Tribunal, para tal efecto fueron designados tres magistrados, quienes hacen una valoración de las pruebas y decisiones y estudian los argumentos de la defensa. La determinación de segunda instancia, en la que se ratificará o modificará el fallo inicial, se conocerá en octubre próximo. (ANSA).