Liberado el francés Camilo Castro, detenido en Venezuela desde junio, anuncia Macron

El francés Camilo Castro, detenido en Venezuela desde finales de junio, fue liberado, anunció el domingo en la red social X el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Camilo Castro fue liberado. Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación", indicó el jefe de Estado, asegurando que "Francia avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría".

Castro, un profesor de yoga de 41 años, desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, donde vive. Había acudido allí para renovar su visado de residencia colombiano, que había caducado, según explicó su familia en agosto.

A mediados de septiembre, su madre afirmó que no había tenido noticias de él, salvo un mensaje de audio recibido a finales de julio, en el que Camilo Castro pedía ayuda.

Según las investigaciones de sus familiares y de Amnistía Internacional, estaba detenido por las autoridades venezolanas.

En un informe publicado a mediados de julio, Amnistía Internacional denunció la política de "desapariciones forzadas" llevada a cabo desde la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro contra opositores y ciudadanos extranjeros.

"Las autoridades venezolanas parecen utilizar esta práctica para justificar sus relatos sobre las 'conspiraciones extranjeras' y como moneda de cambio en las negociaciones con otros países", acusó la oenegé de defensa de los derechos humanos.

