Liberado petrolero con bandera de Vietnam incautado por Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un petrolero vietnamita que había sido apresado por Irán navegaba libre en aguas abiertas el miércoles tras la última confrontación marítima que implicó a Teherán en medio de las estancadas negociaciones por su maltratado pacto nuclear con las potencias internacionales.

El Sothys abandonó una posición ante el puerto iraní de Bandar Abbas y llegó a aguas internacionales en el cercano Golfo de Omán en la madrugada del miércoles, según datos analizados por The Associated Press del cibersitio MarineTraffic.com. El buque parecía estar anclado allí, pero no había más información sobre su tripulación.

El “Sothys abandonó aguas iraníes la noche pasada tras transferir el petróleo”, afirmó Shahrokh Nazemi, vocero de la misión de Irán ante Naciones Unidas a la AP el miércoles.

Más tarde, la agencia noticiosa estatal iraní IRNA confirmó el reporte y señaló que la poderosa Guardia Revolucionaria liberó al barco con bandera de Vietnam tras extraer el petróleo iraní bajo una orden judicial. El reporte no ofreció más detalles.

Las autoridades vietnamitas no pudieron ser localizadas para realizar comentarios, aunque funcionarios del país habían reconocido antes que trataban de recabar más información sobre la incautación por parte de Irán. La 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Oriente Medio, rechazó realizar comentarios.

El pasado 24 de octubre, efectivos de la Guardia Revolucionaria se hicieron con el control del MV Sothys, un petrolero que según analistas trataba de trasladar petróleo iraní, afectado por las sanciones internacionales, a Asia. Fuerzas estadounidenses habían monitoreado el incidente, pero no emprendieron acciones y el buque navegó hacia aguas iraníes.

Irán celebró más tarde el apresamiento con unas dramáticas imágenes emitidas en la televisora estatal en la víspera del 42do aniversario de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979.