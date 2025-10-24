Liberado por error en el Reino Unido demandante de asilo preso por agresiones que causaron protestas

Un demandante de asilo etíope condenado por agresiones sexuales, que provocaron una ola de protestas antiinmigración en el Reino Unido, fue liberado por error, indicó el viernes el ministro de Justicia.

El ministro, David Lammy, se declaró "consternado" por el error, y agregó que sus servicios trabajan "con la policía para encontrarlo con urgencia".

Según el diario The Sun, Hadush Kebatu debía ser trasladado de la cárcel de Chelmsford en Essex, en el sureste de Inglaterra, hacia un centro de retención administrativa con miras a ser expulsado, pero fue accidentalmente liberado por las autoridades.

El demandante de asilo fue condenado en septiembre a un año de prisión por la justicia británica por agresiones sexuales a una adolescente de 14 años y una mujer en Epping, al noreste de Londres.

Tras su detención en julio, grandes manifestaciones antinmigrantes, caracterizadas a veces por actos de violencia, fueron organizadas frente al Bell Hotel en Epping, donde se albergaba con otros 130 demandantes de asilo.

Hadush Kebatu había llegado a fines de junio al Reino Unido atravesando el canal de La Mancha a bordo de una precaria embarcación.

cla/alm/liu/eg/an