Liberado premio Nobel de la Paz Bialiatski pide a la UE que negocie con Minsk fin de represión
El disidente bielorruso y coganador del Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, liberado de prisión tras un acuerdo entre Minsk y Washington, instó el domingo a la Unión Europea a negociar con el gobierno...
- 1 minuto de lectura'
El disidente bielorruso y coganador del Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, liberado de prisión tras un acuerdo entre Minsk y Washington, instó el domingo a la Unión Europea a negociar con el gobierno bielorruso para poner fin a la represión.
"Por el bien de la sociedad europea y de otras democracias, debemos poner fin a la represión en Bielorrusia", declaró en una entrevista con AFP desde Lituania.
"La represión la está llevando a cabo el régimen. ¿Con quién más se supone que debemos hablar sino con el régimen?", añadió.
Acerca de su paso por la cárcel, dijo que si bien "pasé por todas las dificultades que pasan los presos políticos bielorrusos: celdas de aislamiento y humillación constante... el premio me salvó de cosas mucho peores y desagradables que vivieron otros".
