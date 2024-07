Liberado un exviceministro de Justicia de Polonia dos días después de su detención por supuesta corrupción

El exviceministro de Justicia de Polonia Marcin Romanowski ha sido liberado este miércoles, apenas dos días después de su arresto por presunta corrupción, a raíz de una decisión emitida a última hora del martes por un tribunal del país europeo, según ha confirmado el propio antiguo parlamentario del partido Ley y Justicia (PiS).

Romanowski ha señalado en declaraciones concedidas a la prensa que la decisión de liberarle deriva de la ausencia de una medida para retirar su inmunidad, dado que en la actualidad es miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, según ha informado el diario polaco 'Gazeta Wyborcza'.

El exviceministro ha recalcado en su cuenta en la red social X que fue detenido de forma "ilegal" y ha anunciado que presentará una queja ante la Fiscalía, al tiempo que ha lamentado que la situación "ponga a Polonia al nivel de Rusia o Bielorrusia en lo relativo al respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional".

Por su parte, el fiscal general de Polonia, Dariusz Korneluk, ha afirmado que "no puede hablarse de bochorno" por su papel en la situación y ha recalcado que la liberación de Romanowski "no es una derrota". Sin embargo, ha recalcado que "no evitará asumir responsabilidades si hubo un error".

La Fiscalía ha afirmado que investiga al antiguo viceministro por once supuestos delitos, incluida su presunta pertenencia a una organización criminal, algo rechazado por Romanowski, quien ha dicho en X que "si hay una organización criminal en algún sitio, está donde las personas que llevaron a cabo una privación de libertad".

El fiscal general sospecha que el político --cuya inmunidad le fue retirada por el Parlamento polaco-- habría desviado millones de euros de un fondo para víctimas de la criminalidad hacia proyectos en los que el exministro de Justicia Zbigniew Ziobro esperaba beneficios para el PiS, derrotado en las últimas elecciones.

Europa Press