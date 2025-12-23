Liberados 18 militares retenidos por indígenas en Colombia

"No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos", advirtió Sánchez desde su cuenta de X.

El rescate de los uniformados se produjo luego de la intervención de una misión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó y la Iglesia católica, quienes hicieron las veces de mediadores ante la comunidad indígena que retuvo el fin de semana a los uniformados cuando estos adelantaban un operativo militar contra una facción del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Defensoría destacó que "los soldados se encuentran en buenas condiciones de salud", mientras que el ministro Sánchez avisó que interpondrá denuncias ante la justicia por "secuestro" y "obstrucción a la función pública", sin precisar contra quiénes será esa demanda, al advertir que se expuso la identidad de los militares que adelantaban una operación "contra un peligroso cabecilla del ELN". (ANSA).