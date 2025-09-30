Liberados cuatro militares retenidos en protestas indígenas en Ecuador

Cuatro de los 17 militares ecuatorianos que fueron retenidos el domingo en medio de protestas de indígenas contra el alza del diésel fueron liberados, informó el martes el Ejército.

Desde hace una semana, los indígenas marchan y bloquean vías contra un decreto del presidente Daniel Noboa que eliminó el subsidio al diésel, cuyo precio por galón (3,8 litros) subió un 56%.

El principal foco de las protestas está en la provincia andina de Imbabura (norte), donde el domingo violentos choques entre manifestantes y fuerza pública dejaron un indígena fallecido, además de 12 soldados heridos y otros 17 retenidos, según las autoridades.

“Personal militar fue liberado”, indicó la institución en un grupo de WhatsApp con periodistas, en el que precisó que los cuatro soldados fueron puestos en libertad el lunes pero sin dar más detalles.

El Ejército señaló que “con los organismos competentes se están realizando los procedimientos legales, exámenes médicos (a los agentes) y revisión del material bélico” entregado junto a los cuatro “liberados”.

Añadió que “luego de estos procedimientos, los 4 militares serán entregados al Ejército”.

El lunes, el titular de la mayor organización indígena de Ecuador, Marlon Vargas, se desmarcó de la retención de los 17 agentes, que según el gobierno fueron “secuestrados”.

“Nosotros no somos pueblos que secuestramos. No somos extorsionadores”, expresó el líder de la Conaie en rueda de prensa en Quito. Aseguró que la acusación del secuestro es un “pretexto” del Ejecutivo para “ingresar al territorio (indígena), asesinar, fusilar”.

