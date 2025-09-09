Liberados los 45 militares colombianos secuestrados en territorio controlado por disidencias de las FARC

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Colombia ha anunciado este lunes la liberación de los 45 militares secuestrados en la víspera en un territorio controlado por el Frente 'Carlos Patiño' de las extintas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) situado en el departamento del Cauca, en el suroeste del país.

"Los 45 soldados que permanecían secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, en el Cauca, fueron liberados y se encuentran en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán", ha señalado en su cuenta de la red social X, indicando que en este lugar están recibiendo "atención médica" antes de reencontrarse con sus familiares.

Por su parte, la Tercera División del Ejército colombiano --la unidad operativa que se desempeña en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño-- ha celebrado en la misma red social la "operación exitosa" a cargo de la aviación colombiana que ha conseguido liberar a los 45 militares, quienes han regresado "sanos y salvo".

"El secuestro de las tropas constituye una grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Nuestros soldados ejercían labores en pro de la seguridad y el bienestar de las comunidades en el suroccidente colombiano, ¡merecen respeto!", ha agregado.

El grupo de militares, que incluye oficiales y suboficiales, fue retenido este domingo a las 14.00 horas (hora local) en la vereda de Los Tigres, situada en las inmediaciones del municipio de El Tambo, cuando iban a llevar a cabo la operación Perseo II para recuperar este territorio a manos de las disidencias lideradas por 'Iván Mordisco'.

Unas 600 personas participaron en este "grave" delito al ser instrumentalizadas por el grupo armado, según denunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que todas ellas serán llevadas ante la justicia.