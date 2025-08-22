Liberan a 104 hinchas chilenos detenidos en la Argentina, según Boric

El presidente Gabriel Boric informó el viernes sobre la liberación de 104 hinchas chilenos detenidos en la Argentina tras los enfrentamientos en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente.

Boric envió a Buenos Aires a su ministro de Interior para supervisar el estado de los hinchas heridos y detenidos en el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue cancelado al minuto 48 tras los violentos incidentes.

"Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en la Argentina", afirmó el mandatario en su cuenta de X el viernes de madrugada.