Liberan a 130 estudiantes nigerianos secuestrados, dice portavoz presidencial

Por Tife Owolabi

YENAGOA, Nigeria, 21 dic (Reuters) - Los restantes 130 escolares nigerianos que fueron secuestrados en noviembre en una escuela católica del estado de Níger han sido liberados, dijo el domingo el portavoz del presidente Bola Tinubu, tras uno de los mayores secuestros masivos de los últimos años en el país.

"Los 130 escolares restantes secuestrados por los terroristas (...) ya han sido liberados. Se espera que lleguen a Minna el lunes y se reúnan con sus padres para la celebración de Navidad", dijo Bayo Onanuga en una publicación en X.

"La liberación de los escolares se produjo tras una operación impulsada por los servicios de inteligencia militar".

Los estudiantes forman parte de los más de 300 alumnos y 12 miembros del personal secuestrados por hombres armados en el internado católico St Mary's de la aldea de Papiri en la madrugada del 21 de noviembre.

Cincuenta de los niños consiguieron escapar en ese momento, dijo anteriormente la Asociación Cristiana de Nigeria, mientras que el Gobierno nigeriano afirmó el 8 de diciembre que había logrado rescatar a 100 de los secuestrados.

Onanuga afirmó que el total de estudiantes liberados asciende ahora a 230.

El secuestro causó indignación por el deterioro de la seguridad en el norte de Nigeria, donde las bandas armadas atacan con frecuencia a las escuelas para pedir rescates. Los secuestros escolares aumentaron después de que los militantes de Boko Haram capturaron a 276 niñas de Chibok en 2014. (Reporte de Tife Owolabi, Escrito por Nqobile Dludla; Editado en Español por Ricardo Figueroa)