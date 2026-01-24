Liberan a 15 mujeres chinas explotadas sexualmente en España y desmantelan la red proxeneta

La Policía Nacional española liberó a 15 mujeres chinas sometidas a explotación sexual en Palma de Mallorca y detuvo a 14 personas de la organización que las captó con engaños y las mantenía bajo un régimen de esclavitud, informó este sábado el cuerpo policial.

En un comunicado, la policía explicó que la red se lucraba no solo con la explotación sexual, sino también con la venta de estimulantes y drogas a los clientes.

"Las víctimas permanecían bajo un régimen de esclavitud, debían estar disponibles de forma permanente y forzadas a realizar servicios a domicilio", señaló la Policía Nacional.

"Algunas de ellas manifestaron que ya estaban en la península y otras que habían viajado desde China hasta España tras aceptar supuestas ofertas de trabajo como masajistas de carácter terapéutico, con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras", añade el comunicado.

La operación, en la que colaboró la ONG Our Rescue, se saldó con 14 detenidos: 12 en las islas Baleares —el archipiélago al que pertenece Mallorca— y 2 en Barcelona. Siete de los detenidos ingresaron en prisión provisional.

Todos los detenidos son de nacionalidad china menos uno, español, explicó la policía. Con los ingresos obtenidos por la actividad "se realizaban envíos de dinero a ciudadanos chinos encargados de efectuar el cambio de moneda a yuanes, ingresándose posteriormente en cuentas bancarias en China".

Las mujeres eran obligadas a trabajar "las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin libertad ambulatoria y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente".

La policía recibió dos denuncias anónimas y, además, una de las víctimas logró escapar y denunció haber sufrido agresiones sexuales y físicas, un testimonio que fue "crucial" para la investigación, indicó la Policía Nacional.