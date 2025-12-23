Liberan a 18 militares retenidos en enclave guerrillero en Colombia

Los 18 militares que permanecían retenidos desde el domingo por una comunidad en un enclave de la guerrilla del ELN en el noroeste de Colombia fueron liberados la noche del lunes, anunció la Defensoría del Pueblo.

"A esta hora ha iniciado el retorno (...) de 18 integrantes del Ejército Nacional" que fueron retenidos por indígenas de un poblado rural del departamento del Chocó (noroeste), anunció la entidad estatal encargada de la protección de derechos humanos. Agregó que los militares son trasladados a la capital regional, Quibdó.

La retención se dio en medio de un operativo en la zona contra el ELN, que desafía al presidente izquierdista Gustavo Petro luego de fallidos diálogos de paz.