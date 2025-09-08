Liberan a 45 militares que aún estaban retenidos en zona guerrillera de Colombia
Los 45 militares que permanecían retenidos desde el domingo en una zona controlada por rebeldes disidentes de las extintas FARC en el suroeste de Colombia fueron liberados este lunes, dijo un vocero del Ministerio de Defensa a la AFP.
Cientos de pobladores retuvieron a 72 militares tras una operación militar en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína y donde operan rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
El ejército logró la "extracción" de 27 de ellos el domingo y este lunes se anunció la liberación de los 45 restantes.
