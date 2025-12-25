Liberan a 60 detenidos poselectorales en Venezuela

Al menos 60 detenidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024 fueron excarcelados esta Navidad, informó el jueves una ONG conformada por activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos.

Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude desde la oposición.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos que el propio mandatario calificó de "terroristas". Más de 2.000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

"Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente. Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos", declaró a la AFP Andreína Baduel, al frente del Clippve.

No están claras las condiciones de estas liberaciones. La AFP pidió a la Fiscalía detalles sobre las excarcelaciones, aún sin respuesta.

Según el relato de familiares, los detenidos estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, ubicada en el estado Aragua, a unos 134 kilómetros de Caracas. Esta prisión fue habilitada para albergar a detenidos poselectorales.

También se reportan liberaciones en otras prisiones.

"Debemos recordar que son más de 1.000 familias con presos políticos", añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo.

Está "en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas", dijo. "Amerita cuatro operaciones con carácter de urgencia".

En Venezuela hay al menos 902 "presos políticos", de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal.