Liberan a abogado y líder comunitario tras ser procesados por plantón cerca de casa de Bukele

SAN SALVADOR (AP) — Un abogado ambientalista y el presidente de una cooperativa agrícola fueron liberados el miércoles luego de ser procesados por participar en un plantón en las proximidades de la residencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Los dos activistas aceptaron los cargos que les imputaron, pero se les concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.

El abogado defensor Oswaldo Feusier informó a los periodistas que el Juzgado Segundo de Instrucción de la localidad de Santa Tecla avaló un proceso abreviado en el caso contra el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez, quienes confesaron haber cometido desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto.

El juzgado emitió una condena de un año de prisión por el delito de desórdenes públicos y de dos años por el de resistencia agresiva, según Feusier.

El abogado defensor explicó que se les concedió el beneficio de la suspensión condicional de ejecución de la pena a cambio de que cumplan reglas de buena conducta durante tres años. “Ellos no deberán participar en hechos similares por los que fueron procesados”, es decir, en manifestaciones o concentraciones de protesta, agregó.

Henríquez y Pérez fueron detenidos en mayo por participar en un plantón cerca de la residencia de Bukele con el propósito de pedir ayuda del mandatario para que interviniera para evitar una orden judicial de desalojo de la cooperativa agrícola El Bosque, en un caso que atrajo la atención pública y de defensores de derechos humanos.

Tras la audiencia ambos procesados, vestidos con la ropa que usan los reclusos en El Salvador —pantalón corto y camisa color blanco— salieron del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, donde familiares y miembros de la comunidad los esperaban.