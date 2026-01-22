Liberan a ciudadanos ucranianos detenidos en Venezuela, dice ministro de Exteriores de Ucrania

22 ene (Reuters) - Tres ciudadanos ucranianos que habían sido "detenidos ilegalmente" en Venezuela han sido liberados, dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

"Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos coordinados de los diplomáticos ucranianos y al apoyo de Estados Unidos y de nuestros socios europeos", dijo Andrii Sybiha en un mensaje en X.

Sybiha agregó que los ucranianos liberados estaban a salvo y en camino a reunirse con sus familias.

El embajador de Ucrania en Estados Unidos señaló a principios de enero que había ucranianos entre la tripulación del petrolero de bandera rusa Bella-1, incautado por las fuerzas estadounidenses. (Reporte de Anna Pruchnicka; Editado en Español por Ricardo Figueroa)