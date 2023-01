Liberan a exjefe de espionaje que desafió a Nicolás Maduro

MIAMI (AP) — El gobierno de Venezuela liberó a un exjefe de la policía política del ahora fallecido presidente Hugo Chávez luego de pasar casi cinco años en prisión por encabezar un movimiento de izquierdistas descontentos y militares leales que desafiaron el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, también ex ministro de Relaciones Interiores, partió el sábado de este país sudamericano hacia el exilio en España, según una persona cercana a Rodríguez Torres que habló bajo condición de anonimato porque la liberación aún no había sido anunciada por el gobierno de Maduro. Lo acompañaba el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien había estado trabajando entre bastidores para asegurar la libertad de Rodríguez Torres, según la persona.

Rodríguez Torres tiene vínculos profundos con las fuerzas armadas de Venezuela, el árbitro tradicional de las disputas políticas en el país, y talló sus credenciales como incondicional revolucionario al participar en un fallido golpe de 1992 dirigido por Chávez, entonces un teniente coronel del ejército. Pero entró en conflicto con el sucesor designado por Chávez, Maduro, al cuestionar la obstinada adherencia del mandatario socialista a los rígidos controles cambiarios a los que se culpa por la inflación vertiginosa y el hundimiento de la moneda.

Nunca abrazado por los adversarios tradicionalmente conservadores de Maduro —que lo despreciaron por liderar la represión de las protestas antigubernamentales en 2014— Rodríguez Torres, sin embargo, impulsó un pequeño, aunque combativo movimiento integrado por antiguos aliados de Chávez.

Maduro, quien a diferencia de Chávez nunca sirvió en las fuerzas armadas, inmediatamente lo vio como una amenaza. En marzo de 2018, fue arrestado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que una vez comando, mientras participaba en un evento con seguidores en un hotel capitalino en el que pedía elecciones libres y justas.

Posteriormente, fue acusado de múltiples delitos, entre ellos traición a la patria y encabezar una rebelión militar. Pero nunca admitió su culpabilidad y pasó la mayor parte de los últimos cinco años en una prisión militar en Caracas.

