Liberan a gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días de secuestro en Venezuela

La noticia fue confirmada por su esposa, María Alexandra, según la cual Gallo "está volando hacia Argentina" tras dejar la cárcel El Rodeo 1, donde permaneció incomunicado y sin asistencia legal durante 15 meses.

La liberación de Gallo se produce en medio de un complejo panorama político en Venezuela, donde su detención fue considerada como parte de las prácticas de desaparición forzada por un régimen caracterizado por el narcoterrorismo.

A pesar de haber padecido un cautiverio sin un proceso formal, Gallo podrá reunirse con su pequeño hijo, Víctor, y su madre, Griselda, quienes lucharon incansablemente por su liberación.

El primer indicio de que estaba vivo llegó esta semana, cuando pudo comunicarse con su esposa durante una entrevista radial, un momento cargado de emociones donde compartieron risas y alivio al confirmar su estado.

El cambio en la situación de Gallo coincidió con una huelga de hambre realizada por los prisioneros extranjeros en El Rodeo 1, quienes exigieron la aplicación de una ley de amnistía recientemente aprobada por el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Esta presión parece haber motivado una respuesta del gobierno, aunque se considera más un acto de necesidad que de convicción (ANSA).