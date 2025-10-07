Liberan a seis mexicanos que iban en la flotilla por Gaza

El gobierno de México informó este martes que seis ciudadanos mexicanos que iban en la flotilla por Gaza y fueron capturados por Israel han sido liberados y viajan de regreso a su país.

Los activistas que estuvieron retenidos en Ktziot cruzaron hacia Jordania y en Amán fueron recibidos por el embajador mexicano en esa nación árabe, detalló un comunicado de la cancillería.

Israel interceptó la semana pasada en aguas internacionales una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España con el objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda a Gaza, donde la ONU declaró el estado de hambruna tras dos años del conflicto entre Israel y el movimiento islamista armado Hamás.

"Salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México", añadió el breve comunicado.

El pasado jueves tras conocerse su detención, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió a Tel Aviv su retorno inmediato.

Los activistas tres mujeres y tres hombres, accedieron ante las autoridades israelíes a ser repatriados de manera voluntaria.

Las autoridades informaron que el pasado jueves también brindaron asistencia a otra mexicana que viajaba en una embarcación donde iba un equipo de apoyo legal, pero sin detallar si también fue detenida.

Durante las gestiones para su liberación, la cancillería aseguró que los seis mexicanos se encontraban en buen estado.

