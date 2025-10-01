Liberan a todos los militares retenidos en protestas indígenas en Ecuador (ministro de Defensa)

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó este miércoles que 16 militares que permanecían retenidos durante las protestas indígenas contra el gobierno "fueron recuperados" la noche del martes, con lo que han sido liberados todos los uniformados.

En principio el gobierno reportó que 17 militares habían sido "secuestrados". El Ministerio de Defensa explicó a la AFP que uno habría sido recuperado el lunes y los 16 restantes la noche del martes. Ese día por la mañana, el Ejército había informado de cuatro uniformados liberados.

"El día de ayer (martes) a altas horas de la noche ya fueron recuperados, fueron entregados" los uniformados, dijo Loffredo en una entrevista radial. "Estamos ahorita haciendo el análisis médico de cómo se encuentran", añadió.

pld/val