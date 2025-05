Liberan bajo fianza a guatemalteco en EEUU un mes después de que agentes le rompieran una ventanilla

BOSTON, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Un guatemalteco que vive en Massachusetts, a quien agentes migratorios detuvieron en abril tras romperle la ventanilla de su coche con un martillo, ha sido liberado, informó su abogado el viernes.

Juan Francisco Méndez fue puesto en libertad el jueves con una fianza de 1.500 dólares después de haber estado detenido un mes en el Centro Correccional del condado Strafford en Dover, Nueva Hampshire. También tendrá que usar una tobillera de rastreo mientras el gobierno de Estados Unidos continúa con su proceso de deportación, indicó uno de los abogados de Méndez, Ryan Sullivan.

Méndez, de 29 años, fue detenido por agentes el 14 de abril en New Bedford, Massachusetts, mientras se dirigía al dentista. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijeron que buscaban a otro hombre con un nombre diferente que vivía en el mismo vecindario antes de arrastrarlo a él y a su esposa fuera del coche.

Los abogados de Méndez indicaron que fue detenido mientras se encontraba en proceso de solicitar asilo, algo que aún intenta obtener.

No tiene antecedentes penales, y el gobierno lo detuvo durante semanas sin iniciar procedimientos de deportación en su contra, lo que llevó a que un juez de inmigración desestimara su caso el 8 de mayo. Después de esa audiencia, el gobierno federal acusó a Mendez de estar en el país ilegalmente, antes de que un juez ordenara su liberación tras el depósito de una fianza mínima el jueves.

“Decidieron que era moreno, así que lo obligaron a detenerse, y como no pudo demostrar que tenía estatus (de solicitud de asilo), lo detuvieron”, le dijo Sullivan a The Associated Press el viernes.

El incidente, grabado en video por la esposa de Méndez, Marilú Domingo Ortiz, muestra a los agentes del ICE destrozar la ventanilla del coche con un martillo y luego arrestar a Ortiz.

A Ortiz y a su hijo de 9 años ya se les dio protección bajo un estatus de asilo, ya que temen ser perseguidos si regresan a Guatemala. Méndez estaba en el proceso de solicitar lo que se llama asilo derivado, en el que una persona puede obtener asilo si un familiar ya lo tiene.

Otra abogada de la familia de Méndez, Ondine Galvez-Sniffin, le dijo a la AP el mes pasado que, cuando ella arribó al lugar, la esposa de Méndez estaba llorando y temblando, gritando "¡ayúdame!" en español mientras los agentes se llevaban a su marido esposado. La abogada dijo el mes pasado que, en casi 30 años de laborar en cuestiones de inmigración, es la primera vez que ve "medidas tan drásticas y violentas".

Un portavoz del ICE no respondió a un mensaje telefónico ni de correo electrónico solicitándole sus comentarios el viernes por la tarde.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.