Liberan en España a criminal ecuatoriano implicado en toma armada de canal de televisión

El ministro de Ecuador, John Reimberg, informó el miércoles que la justicia española liberó a un ecuatoriano implicado en la toma de un canal de televisión en enero de 2024 ante la falta de documentación para tratar su extradición.

Willian Alcívar, alias "Negro Willy" o "Comandante Willy", fue capturado en octubre de ese año en España. Su nombre se dio a conocer tras el asalto armado a TC Televisión que fue transmitido en vivo en medio de una ola de violencia desatada por la fuga de un narcotraficante de una prisión.

La justicia también investiga a Alcívar, un exguardia penitenciario, por el asesinato de un fiscal.

"Hoy la autoridad judicial decide dejar libre a un terrorista en territorio español (...) Dicen que faltan documentos", declaró Reimberg.

El ministro defendió que su país entregó en junio pasado la información necesaria para continuar con el proceso de extradición del cabecilla de la banda de Los Tiguerones, dedicada al narcotráfico y extorsión.

En una entrevista radial, Reimberg señaló que Quito presentó "las quejas correspondientes".

"Estamos trabajando en conjunto para llegar a una solución en el caso de este peligroso criminal", agregó el ministro en WQ Radio.

El presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 al país en un conflicto armado interno y tildó de terroristas a una veintena de bandas, incluida la de Los Tiguerones.

Las sangrientas disputas entre grupos criminales relacionados con cárteles internacionales convirtieron a Ecuador en los últimos años en uno de los países más violentos de Latinoamérica.

Hasta noviembre de 2025 hubo más de 8300 asesinatos en Ecuador, según información del Ministerio del Interior. La cifra supera el número de muertes violentas registradas en 2023, cuando alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.