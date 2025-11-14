Liberan en Georgia al "estafador de Tinder" Simon Leviev

El israelí Simon Leviev, acusado de estafa en las aplicaciones de encuentros —y que motivó el exitoso documental de Netflix "El estafador de Tinder"— fue liberado en Georgia después de dos meses de detención, indicó su abogada el viernes.

El hombre de 34 años, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, es acusado de fraudes financieros, y especialmente de seducir a mujeres en internet para sacarles dinero.

Simon Leviev había sido detenido en septiembre en el aeropuerto de Batoumi, ciudad balnearia georgiana situada en los bordes del mar Negro, a petición de Interpol tras una demanda de Alemania.

Detenido en una cárcel de Kutaisi (oeste), fue liberado "sin condiciones" luego de que Alemania abandonó su demanda de extradición, indicó a los periodistas su abogada Mariam Koublachvili.

"El caso fue definitivamente cerrado", declaró.

Señaló que los procuradores alemanes abrieron una investigación contra Simon Leviev tras una queja interpuesta por una mujer en Berlín que afirmaba haber sido estafada por €50.000 tras encontrarlo en la aplicación Tinder.

Entre 2017 y 2019, Simon Leviev se habría hecho pasar por un rico heredero en Tinder y habría convencido a distintas mujeres que le prestaran importantes sumas de dinero que luego no pagaba.

El comportamiento de Simon Leviev fue objeto de varias investigaciones periodísticas.

"El estafador de Tinder", documental de Netflix que cuenta la historia de varias de sus víctimas, tuvo un éxito planetario cuando salió en 2022.

Según la prensa, Simon Leviev habría estafado por unos US$10.000.000 a sus víctimas en varios países.

Leviev negó las acusaciones en 2022, al afirmar a la cadena estadounidense CNN que solo utilizó Tinder para "encontrar chicas".

