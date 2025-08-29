Liberan en Haití a misionera irlandesa y a otros rehenes, anuncia Irlanda

Una misionera irlandesa y otras personas secuestradas en un orfanato de Haití a comienzos de mes fueron liberados, anunció el viernes el gobierno de Irlanda.

Gena Heraty era uno de los nueve rehenes, entre los que también se encontraba un niño de tres años y siete empleados, secuestrados el 3 de agosto en el orfanato Sainte-Helene, situado al sureste de la capital, Puerto Príncipe.

"Acogemos con gran satisfacción la noticia de que Gena y todos los ciudadanos haitianos cautivos fueron liberados y se reporta que están sanos y salvos", declaró el ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Harris, en un comunicado.

La misionera irlandesa, que reside en Haití desde 1993, dirige el orfanato operado por la organización humanitaria Nos Petits Frères et Soeurs, que acoge hasta 270 niños.

La familia de Heraty indicó en un comunicado que se sienten "aliviados más allá de lo que las palabras pueden expresar".

Varios misioneros han sido víctimas de secuestros en los últimos años en Haití, un país caribeño afectado por la violencia.

En abril de 2021, dos sacerdotes franceses fueron secuestrados junto a otras 8 personas y fueron liberados casi tres semanas más tarde.

El mismo grupo responsable de este secuestro, la banda "400 Mawazo", secuestró a un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses seis meses después.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que al menos 3141 personas han sido asesinadas en el primer semestre de este año en Haití, donde el creciente impacto de la violencia de pandillas amenaza con desestabilizar aún más el país.

