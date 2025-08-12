Liberan en México a defensor de migrantes señalado de tráfico de personas

Un defensor de migrantes, detenido el pasado martes en el estado mexicano de Chiapas (sur) acusado de tráfico de personas, fue liberado este lunes luego de que un juez determinó que no hay pruebas en su contra.

El activista Luis García Villagrán fue arrestado en Tapachula, vecina de Guatemala, y presentado ante la Fiscalía General antes de ser trasladado a un penal.

Pero el juez a cargo de la causa "consideró que no existían elementos suficientes para vincular a proceso (enjuiciar) a nuestro defendido", dijo a periodistas el abogado Martínez Sánchez.

La defensa presentó documentos oficiales que acreditan a García Villagrán como defensor de los derechos de los migrantes y que está incorporado a un mecanismo de seguridad de la secretaría de Gobernación (Interior).

La captura del activista se registró tras haberse reunido con migrantes que se preparaban para buscar llegar a Estados Unidos. Aunque temerosos de ser detenidos, unos 300 salieron en caravana el 6 de agosto.

Tras la liberación, Irineo Mujica, de la organización Pueblos sin Fronteras, acusó a las autoridades de intentar "criminalizar la labor humanitaria" de García Villagrán.

Ambos activistas han organizado y encabezado multitudinarias caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

En noviembre de 2021, el entonces embajador estadounidense Ken Salazar acusó a Mujica y a García Villagrán de llenarse "las bolsas de dinero que van a los traficantes (de personas) y los criminales".

México ha sido por décadas paso de miles de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos, en un camino en el que son blanco de atropellos tanto de criminales como de autoridades.