Liberan en Venezuela a 13 detenidos en el contexto de crisis postelectoral

CARACAS (AP) — Trece personas arrestadas en el contexto de la crisis política tras las polémicas elecciones del año pasado en Venezuela han sido liberadas, informó el domingo el Comité por la Libertad de Presos Políticos, una organización civil de defensa de derechos humanos y familiares de detenidos.

Después de que las autoridades electorales declararon a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales —en medio del cuestionamiento de la oposición y la comunidad internacional, que no ha reconocido esos resultados— se desataron protestas callejeras en las que 28 personas fallecieron, 220 resultaron heridas y al menos 2000 fueron detenidas, según cifras oficiales.

En un comunicado difundido en la red social X, el Comité celebró el reencuentro y la alegría de las familias de los liberados, pero alertó sobre un supuesto “uso discrecional de estas excarcelaciones” que “aumenta la incertidumbre de quienes aún esperan libertad”, señaló.

Según la organización, varias personas “enfermas” continúan presas en la cárcel de Tocorón, al igual que más de una decena estarían “aislados e incomunicados” en las prisiones de El Helicoide y El Rodeo. Además, indicó que permanecen encarceladas cuatro adolescentes, al igual que mujeres, sindicalistas, estudiantes, activistas y extranjeros.

Las autoridades venezolanas niegan que haya detención de opositores por razones políticas, y han señalado que más bien forman parte de complots para desestabilizar al gobierno.

El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre las recientes liberaciones.

Entre los liberados el domingo está el exdiputado Américo de Grazia, según confirmó su hija Andreina de Grazia en la red social Instagram.

Otra de las personas puestas en libertad es el precandidato presidencial Pedro Guanipa, según confirmó su hermano, Tomás Guanipa, al comentar en X que “ser familiar de presos políticos es otra forma de estar encarcelado”. El hermano de ambos, Juan Pablo Guanipa, dirigente político cercano a la opositora María Corina Machado, está preso desde mayo.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de Presos Políticos, 1000 personas continúan detenidas “por razones políticas”. Por su parte, la organización civil Foro Penal cifró en 815 los arrestados en el contexto de crisis postelectoral en el país sudamericano.