Liberan en Venezuela a Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, tras cuatro años en prisión

CARACAS (AP) — Más de cuatro años después de su detención, el defensor de derechos humanos y profesor Javier Tarazona fue liberado el domingo en Caracas, confirmaron organizaciones civiles y familiares

La liberación del aliado de la líder de oposición María Corina Machado se produce en medio del proceso de excarcelación que prometió el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención militar estadounidense que culminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro

Javier Tarazona, director de la organización de defensa de derechos humanos FundaRedes, fue detenido en julio de 2021 tras denunciar que era acosado por agentes de inteligencia nacional

En tanto, el Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, registraba el domingo 317 excarcelaciones de presos por motivos políticos, aunque continúan detenidas alrededor de 700, indicó su presidente Alfredo Romero durante un conversatorio en línea

La excarcelación de Tarazona fue confirmada en la red social X por organizaciones civiles y sus familiares

Luego de estar preso por cuatro años y siete meses, “llegó este tan anhelado día”, escribió su hermano, José Tarazona. Mi hermano “está en libertad, gracias a Dios Todopoderoso”, comentó

Tarazona fue liberado poco antes de la llegada a Caracas de la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien reabrirá la misión diplomática estadounidense en la nación sudamericana luego de siete años

Dogu, quien anteriormente se había desempeñado como embajadora en Nicaragua y Honduras, llegó a Venezuela un día después de que Rodríguez anunciara una iniciativa de amnistía para liberar a presos políticos, lo que fue una de las exigencias fundamentales de la oposición venezolana

El defensor de derechos humanos fue acusado de “incitación al odio, traición a la patria” y “terrorismo”, designaciones que las autoridades usan frecuentemente en contra de opositores reales o percibidos del gobierno

Durante su activismo, Tarazona había denunciado, además, la presencia de actores armados ilegales en la zona fronteriza con Colombia y su supuesto vínculo con altos mandos del oficialismo, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional, que denunció el deterioro de su salud por falta de atención médica durante su encarcelamiento

“Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega. Tú, mejor que nadie, lo sabes, en Venezuela habrá justicia. Libertad para todos los presos políticos”, señaló Machado en X

También la organización de defensa de derechos humanos, Provea, celebró el fin de lo que calificó como una “prolongada e injusta detención”

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían instado al gobierno venezolano a cesar las detenciones y violaciones a los derechos humanos, lo que fue calificado en su momento como “falaz” por el gobierno del entonces presidente Maduro