Liberan, sujeta a control judicial en Francia, a sospechosa del robo al Louvre

Una mujer de 38 años que estaba en detención preventiva en el marco de la investigación por el espectacular robo al Louvre fue liberada sujeta a control judicial por la Corte de Apelaciones de París, informó este miércoles a AFP una fuente judicial.

La mujer fue detenida a finales de octubre en una de las redadas tras el hurto de joyas en el museo y fue imputada a principios de noviembre por "complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos".

Fue presentada como la pareja de uno de los cuatro miembros del comando que ejecutó el robo a plena luz del día el 19 de octubre y que huyeron en moto con un botín valorado en cerca de US$100 millones.

Actualmente hay tres imputados que siguen detenidos, incluida la pareja de la mujer liberada, un hombre de 37 años y otros dos sospechosos de 34 y 39 años. Los tres están acusados de ser parte del comando que cometió el robo.

"Hay cuatro autores, queda pendiente encontrar al menos a uno, además de él o los que encargaron" el robo, declaró a principios de noviembre el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, al diario Le Parisien.

Las condiciones para su liberación son "la prohibición de contactar con sus cómplices o coautores" y la "prohibición de salir del territorio nacional y la entrega de su pasaporte".

El abogado de la sospechosa, Adrien Sorrentino, declaró a AFP que se alegra de que "se haya aplicado la ley" y que se hayan escuchado sus argumentos.

"Ahora nos centramos en lo que viene después, la defensa del fondo del caso de nuestra clienta —que sigue bajo investigación— para demostrar su inocencia", dijo.

