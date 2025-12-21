Liberarse bajo presión: la paradoja de Salah en la Copa de África

Liberarse tras sus semanas más complicadas con el Liverpool pero con la presión de ganar por fin la Copa de África con Egipto: Mohamed Salah vivirá una paradoja en Marruecos, obligado a liderar a su país hacia una octava corona continental que se le escapa desde hace 15 años.

Antes del primer partido de su equipo el lunes contra la modesta Zimbabue en Agadir, el seleccionador egipcio Hossam Hassan colmó de elogios a su estrella.

"Siento que está extremadamente motivado. Salah es un icono y lo seguirá siendo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, y lo apoyo en todo lo que hace", dijo.

Aterrizado con el grupo egipcio en Taghazout, cerca de Agadir (sur), Salah aparece siempre sonriente, tanto en las sesiones de entrenamiento del equipo como en las pocas recepciones en las que participa.

"El ánimo de Salah en los entrenamientos es excelente, porque acaba de empezar con la selección, y estoy convencido de que hará un gran torneo", confirmó Hassan el domingo.

"No siempre ha sido así durante el mes de diciembre que termina", recuerda el seleccionador.

Furioso por haberse quedado en el banquillo en varias ocasiones, Salah perdió los estribos el 6 de diciembre tras otro duelo como suplente en Leeds.

"No puedo creerlo. Estoy muy decepcionado. He dado tanto por este club. Y encontrarme en el banquillo, sin explicación, no lo entiendo. Siento que el club me ha traicionado", se quejó el delantero que, el pasado abril, tras un largo culebrón, había prolongado por dos temporadas su contrato con los Reds.

Tras quedarse fuera de la convocatoria en el siguiente partido, la tensión ha bajado. Salah se disculpó con sus compañeros y el técnico Arne Slot considera el episodio cerrado.

Dos derrotas en la final

Si durante la Copa de África se organizarán reuniones entre sus agentes y los dirigentes del Liverpool para saber si Salah seguirá a orillas del Mersey o si encontrará otro club tras el torneo marroquí, el icono ha intentado viajar a Marruecos lo menos enfadado posible.

"No considero lo que le ocurrió como una crisis", volvió a estimar el seleccionador egipcio.

"Este tipo de cosas suele pasar entre los jugadores y el cuerpo técnico. Nos mantuvimos en contacto telefónico con él desde el principio, y me reuní con él cuando se incorporó a la concentración de la selección. Está completamente concentrado en el torneo", añadió.

Hassan cuenta con apostar por el talento de su delantero para guiar a Egipto, la nación más laureada en la historia de la CAN, hacia una octava Copa.

"Cada vez que bajan las prestaciones de Salah con su club, recupera su forma en la selección y vuelve aún mejor, ya sea siendo decisivo o marcando él mismo", subrayó Hassan.

"Salah necesita ganar la Copa Africana de Naciones. Vamos a ayudarlo y él nos ayudará", añadió.

A sus 33 años, la leyenda del Liverpool aún no ha levantado el trofeo, pese a cuatro participaciones, de las cuales dos acabaron en la final (2017 y 2021).

¿Será Marruecos el teatro de su victoria?