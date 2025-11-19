Libertad provisional para ex número tres del Partido Socialista español, investigado por corrupción

Santos Cerdán, ex número tres del Partido Socialista y quien fuera hombre de confianza del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue dejado en libertad provisional mientras es investigado por corrupción, informó este miércoles el Tribunal Supremo.

Cerdán, sospechoso de estar en el centro de una trama para cobrar dinero a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, había sido enviado a prisión preventiva en junio, al ver el juez peligro de "fuga y de destrucción de pruebas".

Ahora, el magistrado instructor considera que se ha diluido el riesgo de fuga y se ha visto "seriamente mitigado" el de destrucción de pruebas, toda vez que la investigación "ya cuenta" con gran cantidad de material que hubiera sido "de muy difícil acceso" de estar el sospechoso libre.

Por ello, lo deja en libertad provisional, con prohibición de salir de España y obligación de "comparecer cada 15 días en el Supremo", según indicó el tribunal en una nota de prensa.

Su salida de la cárcel ocurre luego de que se divulgara un voluminoso informe policial que describe a Cerdán como el "enlace" que gestionaba el cobro de mordidas a empresas como la de infraestructuras Acciona, de las que obtenía un 2% neto del importe de adjudicación a través de un testaferro, según revelaron medios españoles.

Este caso es especialmente sensible para Pedro Sánchez, toda vez que también involucra al exministro y antigua mano derecha del dirigente socialista, José Luis Ábalos, y a un cercano asesor de este último, Koldo García.

Sánchez se ha disculpado varias veces ante los españoles, asegurando que ignoraba todo del caso y que el Partido Socialista, del que es secretario general desde 2017, nunca se benefició de financiación ilegal.

Es una de las varias causas judiciales que cercan al dirigente socialista, incluidas las que se siguen contra su esposa y contra su hermano menor, y que hacen que la oposición pida insistentemente su renuncia y la convocatoria de elecciones.

